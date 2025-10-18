У Миколаєві сталось жахливе братовбивство

Чоловіка затримано / © Freepik

Поліцейські затримали у Миколаєві чоловіка за підозрою в умисному вбивстві брата. За даними слідства, чоловік завдав йому смертельного поранення ножем під час сварки.

Про це повідомили у поліції в Миколаївській області.

За інформацією слідства, близько 04:45 житель Миколаєва повідомив поліцейських про те, що вбив брата.

«Поліцейські зʼясували, що між зловмисником та постраждалим, які разом вживали спиртні напої, стався конфлікт. 38-річний чоловік схопив ніж та завдав ним братові удар в область грудної клітини. Від отриманих тілесних ушкоджень 37-річний чоловік помер на місці події. Після того як потерпілий перестав подавати ознаки життя, зловмисник викинув ніж у вікно», — йдеться у повідомленні.

Затриманому оголосили підозру в умисному вбивстві. Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.

