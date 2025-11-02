У Миколаєві трагічно померли діти, які були вдома самі

На місці трагедії

У Миколаєві правоохоронці встановлюють обставини загибелі двох дітей. Жінка залишила 4-річного сина та 3-річну дочку самих у квартирі на пів доби.

Про це повідомляє поліція регіону.

Повернувшись додому у стані алкогольного спʼяніння, мати виявила дітей без ознак життя, а квартиру, наповнену паром.

Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіла двох малолітніх дітей — трирічної дівчинки та чотирирічного хлопчика. На стелі приміщення поліцейські помітили конденсат від пари.

Правоохоронці встановили, що жінка залишила двох дітей без нагляду напередодні ввечері. Коли наступного дня повернулась, виявила сина та доньку без ознак життя. Водночас у ванній кімнаті був відкритий кран гарячої води, а квартира заповнена паром.

Жінку слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 166 КК України «Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки» та ч. 3 ст. 135 КК України «Залишення у небезпеці, що спричинило смерть».

