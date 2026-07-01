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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
2 хв

У Миколаєві військовослужбовця 18 діб тримали в ТЦК зі зламаними ребрами — Лубінець

У Миколаєві чоловіка 18 діб тримали у ТЦК після перелому ребер, який він, за словами омбудсмана Дмитра Лубінця, дістав під час мобілізації. 

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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ТЦК (ілюстративне фото)

ТЦК (ілюстративне фото) / © Дмитро Лубінець

У Миколаєві чоловіка 18 діб тримали у приміщенні ТЦК після того, як під час мобілізації йому зламали ребра.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, під час перевірки документів з’ясувалося, що чоловік уже є чинним військовослужбовцем. Водночас він продовжував перебувати у приміщенні ТЦК, а не був направлений до своєї військової частини.

"На наше запитання, а як він може досі бути в цьому приміщенні, а не відбув до розпорядження до своєї військової частини, ми отримали відповідь: у нього були зламані ребра під час проведення мобілізації — чекали, доки ребра зростуться", — розповів Лубінець.

Омбудсман зазначив, що лише після цього чоловіка нібито планували в майбутньому направити до військової частини.

Водночас, за словами Лубінця, у документах військово-лікарської комісії було вказано, що чоловік повністю здоровий і придатний до служби.

"І це притому що на руках були документи ВЛК, що він був повністю здоровий і придатний до служби", — наголосив омбудсман.

Лубінець назвав цю ситуацію одним із прикладів порушень, які виявляють під час перевірок роботи ТЦК та СП.

Раніше повідомлялось, що ДБР завершило справу про катування багатодітного чоловіка в ТЦК. Внаслідок протиправних дій чоловік дістав струс головного мозку, переломи руки та ребра, численні садна, а також інфіковані рани від зв’язування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
301
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