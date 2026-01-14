ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
74
1 хв

У Миколаєві вночі пролунав вибух

Місто під атакою ворожих ударних безпілотників.

Ігор Бережанський
Вибух пролунав у Миколаєві

Вибух пролунав у Миколаєві / © Getty Images

У Миколаєві в ніч проти 14 січня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Миколаєві було чутно звук вибуху», — інформує видання з посиланням. На власних кореспондентів.

Перед вибухами військові попередили, що у напрямку міста рухаються ворожі безпілотники.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 14 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що увечері 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Кривого Рогу, застосувавши ударні безпілотники.

