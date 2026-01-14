- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
У Миколаєві вночі пролунав вибух
Місто під атакою ворожих ударних безпілотників.
У Миколаєві в ніч проти 14 січня пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Миколаєві було чутно звук вибуху», — інформує видання з посиланням. На власних кореспондентів.
Перед вибухами військові попередили, що у напрямку міста рухаються ворожі безпілотники.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 14 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що увечері 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Кривого Рогу, застосувавши ударні безпілотники.