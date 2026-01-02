- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
У Миколаєві втретє за ніч пролунав вибух
У ніч проти 2 січня в Миколаєві знову було чутно вибух — уже втретє за кілька годин.
У Миколаєві в ніч проти 2 січня втретє за ніч пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
За його словами, вибух у місті було чутно під час повітряної тривоги. Наразі офіційної інформації про можливі руйнування або постраждалих не надходило.
Деталі інциденту та наслідки уточнюються. Мешканців міста закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного відбою.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що протягом ночі та зрання, 13 грудня, росіяни обстрілювали Миколаївщину.