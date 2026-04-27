У Миколаєві зі зруйнованої будівлі ОВА стрибнув хлопець: що відомо

У середмісті Миколаєва сьогодні, 27 квітня, у загинув молодий чоловік внаслідок падіння з даху адміністративної будівлі.

Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївської області.

Повідомлення про інцидент на вулиці Адміральській надійшло на спецлінію 102 приблизно о 12:50. Очевидці заявили, що людина вистрибнула з даху будівлі. На місце події прибули правоохоронці відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління, криміналісти та судово-медичний експерт, які констатували смерть потерпілого.

Наразі поліція встановлює особу загиблого та з’ясовує всі обставини події. За фактом смерті розпочато кримінальне провадження. Як того вимагає процедура у подібних випадках, подію попередньо кваліфікували за статтею 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство») з приміткою «самогубство».

