У Миколаєві жінка померла після пластичної операції: деталі трагедії

У Миколаєві після планового хірургічного втручання у приватній клініці померла 34-річна пацієнтка. Поліція розслідує можливе неналежне виконання медиками своїх обов’язків.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

За даними поліції, 10 травня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про смерть пацієнтки у клініці. На місці події слідчі встановили, що напередодні, 9 травня, жінці було проведено планове хірургічне втручання, після якого вона мала перебувати під наглядом лікарів.

Наступного дня під час післяопераційних процедур пацієнтка кілька разів непритомніла. Медичний персонал надав їй невідкладну допомогу та викликав «швидку», однак врятувати життя жінки не вдалося.

Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза.

Поліція опитала працівників клініки та вилучила речові докази. Відкрито кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

Досудове розслідування триває.

