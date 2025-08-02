У Миколаєві зруйновано будинки і вирує пожежа після удару росіян

Пожежа після російського удару

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У суботу, 2 серпня, після російського удару у місті Миколаєві виникла масштабна пожежа. Тут зруйновано приватні будинки та пошкоджено багатоповерхівки.

Про наслідки ворожої атаки повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Російська армія продовжує воювати з цивільними. Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки», — написав він.

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Миколаївський міський голова додав, що рятувальні служби зараз працюють над ліквідацією пожежі, яка виникла після ворожого удару.

Нагадаємо, увечері суботи, 2 серпня, у місті Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги через загрозу ракетного удару. Перед тим Повітряні сили повідомили про запуск із бомбардувальника Ту-22м3 в акваторії Чорного моря ракети Х-22, яка рухалася в бік Миколаєва.

Цього ж дня, 2 серпня, близько 18:00 російська авіація атакувала Херсон, скинувши керовані бомби. Як повідомили в ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.