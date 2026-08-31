У Милій досі вибухають боєприпаси: Калашник розповів, які компенсації отримають мешканці

Зруйнований будинок у селі Мила / © Instagram Руслани Сидоренко

Реклама

У селі Мила Бучанського району Київської області рятувальні роботи після трагедії тривають. На місці досі фіксують детонацію вибухонебезпечних предметів, через що фахівці продовжують працювати над локалізацією і ліквідацією наслідків.

Про ситуацію повідомив міністр інфраструктури України Микола Калашник.

Реклама

За його словами, підрозділи ДСНС працюють на місці події, а правоохоронці обстежують доступні об’єкти нерухомості, щоб встановити масштаби руйнувань.

Реклама

Попередньо вже зафіксовано 296 пошкоджених об’єктів, серед них:

225 приватних житлових будинків;

14 багатоквартирних будинків.

Обстеження території триває, тому кількість пошкоджених об’єктів може змінитися після завершення роботи фахівців.

Які компенсації отримають мешканці села Мила

Постраждалим власникам обіцяють компенсувати пошкоджене або знищене житло в межах чинних державних програм.

Якщо приватний будинок пошкоджений, розмір компенсації може становити до 500 тис. грн.

Реклама

У разі повного знищення житла власник матиме можливість отримати житловий сертифікат для придбання нової нерухомості. Інший варіант — відбудувати будинок на власній земельній ділянці.

Максимальна вартість житлового сертифіката, за словами Калашника, може становити 5–6 млн грн.

«Ми неодмінно зробимо це якнайшвидше і повернемо людей до власних домівок. На жаль, неможливо повернути 38 загиблих, які віддали через цю страшну трагедію свої життя», — заявив міністр.

У Милій прощаються з загиблими

Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня, у селі Мила на Київщині проходить прощання з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем.

Реклама

Як відомо, в Милій сталася трагедія, яка забрала життя 38 людей. Атака РФ призвела до масштабної пожежі та детонації вибухонебезпечних предметів на території підприємства біля села. Вибухова хвиля також пошкодила розташовані неподалік житлові будинки. Ситуація змусила місцевих мешканців залишати свої оселі, рятуючись від вогню і повторних вибухів.

На місці події й зараз продовжують працювати рятувальники та правоохоронці.

Раніше вже йшлося про те, що місцеві жителі обурені, адже небезпечний об’єкт розміщували впритул до їхніх домівок.

Новини партнерів