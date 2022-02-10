У МЗС Білорусі назвали “вандалізмом” заміну прапора у Дніпрі

Замість державного прапора на “Алеї багатонаціонального міста” вивісили національний білоруський біло-червоно-білий стяг.

У четвер, 10 лютого, до Міністерства закордонних справ Білорусі викликали посла України, вимагаючи повернути на флагшток біля українського міста Дніпра державний білоруський прапор (червоно-зелений з орнаментом), який нещодавно було замінено на національний біло-червоно-білий.

Про це йдеться на офіційному сайті МЗС Республіки Білорусь.

Заміну прапора у білоруському зовнішньополітичному відомстві назвали “цинічним проявом недружнього ставлення до суверенної білоруської нації та актом державного вандалізму”.

У разі відмови української сторони виконати вимоги, йдеться у повідомленні, “білоруська сторона залишає за собою право вжити подальші співмірні заходи”.

Як пояснив на своїй сторінці у Facebook мер Дніпра Борис Філатов, встановлення у 2019 році біля адміністрації міста флагштоків з прапорами, які символізують національні громади, які проживають у місті, було ініціативою громадських активістів. Так тут з’явилися прапори Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Кореї, Литви, Німеччини та прапор кримських татар. Напередодні, 9 лютого, ті ж таки активісти замінили державний прапор Республіки Білорусь на національний.

“Коли місцева молодь за бюджет участі встановила біля мерії флагштоки з прапорами національних громад, вона має право ці прапори змінювати так, як їй заманеться. Тим більше, що, на відміну від нацистської та комуністичної символіки, біло-червоно-білий прапор не є забороненим в Україні. Тому молодь може вішати біля мерії будь-які прапори, які захоче”, - написав Борис Філатов.

Нагадаємо, у вівторок, 8 лютого, під час позачергового засідання парламенту Словаччини, на якому було заплановано затвердити оборонну угоду із США, трапився інцидент з українським прапором - його облили водою.

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