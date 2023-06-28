У МЗС Китаю не заперечили слова свого посла у ЄС, який заявив, що Україна має право відвоювати Крим

Китай не визнає окупацію Росією півострова Крим та інших територій України.

У Міністерстві закордонних справ Китаю не заперечили слів свого посла в Європейському союзі Фу Цуна про те, що в Пекіні підтримують прагнення України відновити свою кордони станом на 1991 рік, включно з півостровом Крим.

Про це заявила під час брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Укрінформ.

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У речниці запитали, чи підтримують у Пекіні слова посла у ЄС про те, що Пекін підтримує прагнення України деокупувати свої території, на що вона відповіла, що "позиція Китаю щодо української кризи є послідовною і чіткою. Ми вважаємо, що всі сторони повинні працювати над створенням сприятливих умов для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів".

Водночас вона не заперечила слова посла у ЄС.

Китай не визнає окупацію Росією півострова Крим та інших територій, які російські агресори захопили у починаючи з 2014 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що не виключає підтримки Пекіном прагнення України вийти на кордони 1991 року та повністю відновити свою територіальну цілісність.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано заявив, що влада Китаю тримає російського диктатора Володимира Путіна під контролем.

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