У МЗС назвали "евакуацію" посольства США в Україні "проявом надмірної перестороги" і закликали "тверезо оцінювати ризики"

В Україні від 2014 року зберігається загроза нових хвиль російської агресії.
Міністерство закордонних справ прокоментувало інформацію про рішення держдепартаменту США про добровільний від'їзд деяких співробітників американського посольства в Києві, а також членів їхніх родин з України. В українському МЗС назвали таке рішення американської сторони "передчасним" і вважають його "проявом надмірної перестороги".
Про це повідомили у МЗС України.
"Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. В українському та міжнародному медіа-просторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій", - зазначають у МЗС.
Українські дипломати наголосили, що загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою від 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще торік навесні.
"Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України. Посольство продовжить повноцінно функціонувати. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не є обов'язковим", - сказали в МЗС.
У Міністерстві закордонних справ закликали спокійно ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу. Українцям же, які виїздять за кордон, МЗС України також рекомендує реєструватися в аналогічній системі “Друг”.
"Це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв'язку зі своїми громадянами", - вказали у МЗС.
У МЗС висловили особливу вдячність уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки.
"Президент України, міністр закордонних справ та вся українська дипломатія нині консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від її агресивних дій, забезпечити безпеку українських громадян та держави", - підсумували в українському МЗС.
Раніше спікерка Білого дому пояснила, що уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, зокрема у разі агресії Росії проти України.
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