У МЗС назвали "евакуацію" посольства США в Україні "проявом надмірної перестороги" і закликали "тверезо оцінювати ризики"

У МЗС назвали "евакуацію" посольства США в Україні "проявом надмірної перестороги" і закликали "тверезо оцінювати ризики"

В Україні від 2014 року зберігається загроза нових хвиль російської агресії.

Міністерство закордонних справ прокоментувало інформацію про рішення держдепартаменту США про добровільний від'їзд деяких співробітників американського посольства в Києві, а також членів їхніх родин з України. В українському МЗС назвали таке рішення американської сторони "передчасним" і вважають його "проявом надмірної перестороги".

Про це повідомили у МЗС України.

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"Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. В українському та міжнародному медіа-просторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій", - зазначають у МЗС.

Українські дипломати наголосили, що загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою від 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще торік навесні.

"Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України. Посольство продовжить повноцінно функціонувати. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не є обов'язковим", - сказали в МЗС.

У Міністерстві закордонних справ закликали спокійно ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу. Українцям же, які виїздять за кордон, МЗС України також рекомендує реєструватися в аналогічній системі “Друг”.

"Це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв'язку зі своїми громадянами", - вказали у МЗС.

У МЗС висловили особливу вдячність уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки.

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"Президент України, міністр закордонних справ та вся українська дипломатія нині консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від її агресивних дій, забезпечити безпеку українських громадян та держави", - підсумували в українському МЗС.

Раніше спікерка Білого дому пояснила, що уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, зокрема у разі агресії Росії проти України.

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