У МЗС офіційно повідомили, чи є в України загроза скасування безвізу з ЄС

У МЗС офіційно повідомили, чи є в України загроза скасування безвізу з ЄС

Питання безвізу періодично виникає як у європейських, так і в українських ЗМІ.

Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних загроз для такого рішення немає.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі "Укрінформу".

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За його словами, питання безвізу час від часу виникає як у європейському, так і в українському медіасередовищі.

"Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних причин для такого рішення немає і не може бути", – наголосив Ніколенко.

Він також нагадав що 4 серпня Єврокомісія опублікувала четверту доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства, зокрема України. Аналізували 2020-й і першу половину 2021 року.

І в цьому документі, як уточнив речник МЗС, міститься позитивну оцінку дотримання Україною критеріїв безвізового режиму.

"Звичайно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" для поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства", – розповів він.

Ніколенко додав, що МЗС України вже запропонувало окремим країнам-членам ЄС та Єврокомісії провести консультації, щоб роз’яснити окремі положення українського законодавства. Такі експертні консультації відбудуться вже найближчим часом.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для низки третіх країн. Зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан. Таке питання підняли через часті порушення, оскільки громадяни цих країн користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок.

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