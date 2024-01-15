У МЗС Польщі закликають готуватися до можливої нової хвилі біженців з України

За словами заступника міністра Анджея Шейна, російський наступ може призвести до зміщення фронту на Захід, що стане причиною появи в Польщі ще мільйонів українців.
У польському МЗС закликали готуватися до можливої нової хвилі біженців з України.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в інтерв'ю Rzeczpospolita.
"Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до зміщення фронту на Захід і до того, що в Польщі з'являться ще мільйони українців, зокрема переважно жінки та діти", - сказав міністр.
Шейна додав, що польське суспільство має бути до цього готовим.
Польща стала активно допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Така підтримка включала як озброєння, так і гуманітарні питання, а також політичні. Так, Польща прийняла понад мільйон біженців з України. За даними прикордонників, станом на 1 січня 2024 року понад 18 мільйонів людей в'їхали до Польщі з України від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.
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