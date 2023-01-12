У МЗС прокоментували інформацію про нібито прохання України не запроваджувати проти Білорусі санкції ЄС

Україна та партнери активно працюють над 10-м санкційним пакетом ЄС, зауважили у МЗС.

У Міністерстві закордонних справ заперечують, що Україна просила не карати Білорусь санкціями ЄС за співучасть у війні.

Про це написав у Facebook речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Повідомлення деяких ЗМІ про нібито прохання України не включати Білорусь в останні пакети санкцій ЄС не відповідає дійсності. Натомість нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на РФ. Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає.", - йдеться у його заяві.

Ніколенко нагадав, що за підтримку агресії Російської Федерації проти України на Білорусь нині накладено низку персональних (режим Лукашенка, військове командування, пропагандисти, 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, зокрема міністерство оборони та комітет державної безпеки, а також 8 білоруських компаній) та секторальних санкцій (центральний банк та 4 інші білоруські банки, заборона постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив, а також заборона діяльності вантажних операторів).

У МЗС підкреслили, що Україна та партнери активно працюють над 10-м санкційним пакетом ЄС, "ухвалення якого вже давно назріло".

Як пише "Європейська правда", речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу у Брюсселі наголосив, що усі обговорення щодо санкцій ЄС відбуваються конфіденційно.

Нагадаємо, 12 січня у медіа з'явилися інформація, що начебто Україна просила ЄС не карав Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій. Про це повідомив, посилаючись на свої джерела, кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Готові до найгіршого: ЗСУ нарощують тренування на українсько-білоруському кордоні

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.