У МЗС прокоментували інформацію, що на Україну тиснуть для якнайшвидшого завершення війни

Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що на Київ немає жодного тиску щодо досягнення якнайшвидшої мирної угоди з Москвою.

Про це він сказав на спільній пресконференції з естонським колегою Маргусом Цахкною у Києві у вівторок, 14 січня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Жодного тиску на нас немає. Дуже важливо не маніпулювати терміном "мир". Ми говоримо про всеосяжний, стійкий, тривалий мир для України. Це дуже важливо, і це нероздільне розуміння справедливого миру", - сказав дипломат.

Він заявив, що наразі Україна працює із союзниками над досягненням справедливого й всеосяжного миру.

"Більше того, я скажу, що ми навпаки, обмінюємося думками, як посилити Україну на шляху до досягнення справедливого миру, тому що це стратегічний інтерес Трансатлантичного співтовариства", - додав Сибіга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Байдена запропонували ЄС і команді Трампа рішення, як посадити Путіна за стіл переговорів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна з Трампом.

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