У МЗС прокоментували затримання українки на протестах у Грузії

МЗС працює над звільненням українки Марини Чобанян, яку затримали під час протестів у Батумі 31 липня. Дипломати намагаються звільнити жінку.

Про це у коментарі "РБК-Україна" розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Посольство України в Грузії займається справою української громадянки, яку було затримано на акції протесту в м. Батумі. Консул запросила дозвіл на відвідання українки, щоб перевірити стан її здоров'я. Паралельно дипломати працюють над питанням звільнення", - заявив він.

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що у Грузії на протестах проти круїзного лайнера з російськими туристами затримали ще одного громадянина України – Дмитра Зеркеського.

У пресцентрі МВС Грузії заявили, що всі вони звинувачуються у дрібному хуліганстві (116 стаття) та непокорі вимогам правоохоронців (173 стаття) та проходять за статтями Кодексу про адміністративні правопорушення.

31 липня круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами вдруге за кілька днів прибув до порту Батумі у Грузії. На причалі розпочалися масові протести. Наразі відомо, що поліція затримала 23 особи, серед яких – українці. Протестувальники скандували "Російський корабель, йди на**й" та "Абхазія – це Грузія".

За інформацією видання "Ехо Кавказу" на борту Astoria Grande перебувають особи, які підтримують війну в Україні. Серед них – колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, російський музичний гурт "Тестостерон", який неодноразово виступав перед російськими військовими і білорус Дмитро Колдун, який давав концерт у так званій "ДНР" 2018 року.

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