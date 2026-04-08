ТСН у соціальних мережах

У МЗС прокоментували візит американців до України

Україна та США працюють над посиленням документа щодо гарантій безпеки.

Катерина Сердюк
Георгій Тихий

Георгій Тихий

Україна підтверджує запрошення американських партнерів і готова їх прийняти, щойно буде відповідна готовність. Наразі триває робота між українською та американською командами над посиленням документа щодо гарантій безпеки.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий спікером, повідомила кориспондентка ТСН Олена Чернякова.

Як відомо, відкрилися нові економічні можливості, що дозволяють зробити цей документ сильнішим.

Робота над документом активізувалася останніми тижнями. Зокрема, з урахуванням розвитку подій на Близькому Сході та ролі, яку там продемонструвала Україна.

«Цю роботу ведуть керівник Офісу Президента, головнокомандувач Олександр Сирський, голова ген штабу Андрій Гнатов, а також перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця», — йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що Україна працює над конкретними пропозиціями до документа про гарантії безпеки зі США. Зеленський наголосив, що гарантії безпеки — ключ до тривалого миру та довіри до мирного процесу. Київ веде предметні консультації з американською стороною над цими документами, щоб результат був максимально ефективним і зрозумілим для партнерів.

Дата публікації
Кількість переглядів
283
Наступна публікація

