У МЗС різко відповіли на скандальну заяву прем'єра Словаччини про "поступки територіями" Росії

Прем'єр Словаччини заявив, що "Україна повинна відмовитися від території, щоб припинити війну".

Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував скандальну заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що Київ повинен "поступитися територіями, щоб припинити війну Росії".

Про це він написав у Facebook.

Так, Ніколенко наголосив, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни.

"Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв. Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", - підкреслив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Олександр Мережко вимагає рішучої реакції за заяви "лідера іншої держави", якими той ставить під сумнів суверенітет України.

Мережко зробив допис після антиукраїнських заяв прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого на середу, 24 січня, запланований візит до України.

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