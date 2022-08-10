У МЗС розповіли, скільки громадян Росії подали заявки на отримання української візи

Заявки на отримання української візи подали 112 громадян Росії.

Про це в ефірі телемарафону 10 серпня повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Станом на сьогодні, українські посольства за кордоном отримали 112 візових клопотань від громадян Росії. Це громадяни РФ, які проживають в країнах Європейського Союзу. Наразі ці клопотання розглядаються. Триває перевірка цих громадян, поки жодної візи не погоджено", - розповів Ніколенко.

Він також нагадав, що на території РФ немає українських дипломатичних представництв і тому росіяни не можуть там навіть подати заявку на отримання візи для в'їзду до України. "Громадяни Російської Федерації, які там проживають, не можуть подати заявку на отримання візи для в'їзду в Україну. Це можуть робити лише росіяни, які проживають в інших країнах світу і мають там дозвіл на тимчасове або постійне проживання", - зазначив речник МЗС України.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян. Відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в'їзду потрібні закордонний паспорт та паспортні дані сторони, що приймає, з собою вони повинні мати не менше 52 тис. грн.

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