У МЗС спростували заяву Путіна про "гарантії" України щодо "зернової угоди": деталі

Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях, тому не давала жодних нових зобов‘язань, які виходили б за межі вже існуючих в "зерновій угоді".

У МЗС України спростували заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, Україна нібито надала якісь гарантії щодо виконання "зернової угоди".

Про це 3 листопада заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Владімір Путін заявив, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною "ґарантій" про невикористання зернового коридору в військових цілях", - розповів Ніколенко.

Однак речник МЗС наголосив, що Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Ніколенко підкреслив, що українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди.

"Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися ґарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку", - написав Ніколенко.

Крім того, речник міністерства закордонних справ заявив, що "жодних нових зобов‘язань, які виходили б за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала".

За словами Ніколенка, Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат", - наголосили в МЗС і подякували ООН та Туреччині за лідерство задля відновлення функціонування зернового коридору, який відіграє важливу роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прокоментував повернення Росії до "зернової угоди". Диктатор заявив, що нібито РФ отримала гарантії, що Україна не знищуватиме Чорноморський флот за допомогою гуманітарного коридору.

Натомість президент України Володимир Зеленський прокоментував такі заяви Кремля і заявив про разючі зміни: "252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої "спеціальної операції" в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України".