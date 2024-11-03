У МЗС Туреччини заявили про несподіваний розвиток війни наступного року

Справедливе закінчення війни передбачає збереження Україною її територіальної цілісності.

Відповідну заяву зробив очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан.

Він наголосив, що Туреччина відчуває втому обох сторін конфлікту, яка може призвести до його "несподіваного розвитку" 2025 року.

"У нас особливі відносини з обома сторонами конфлікту. Ми не вагаючись слухаємо обидві сторони. Однак, справа інша — повідомляти гірку правду. Цим ми і займаємося", - заявив дипломат інтерв'ю турецькій газеті Hurriyet.

Напередодні турецький президент запропонував відновити роботу "зернового коридору".

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