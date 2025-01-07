Чи відбудеться візит спецпосланця США Кіта Келлога до Києва: в МЗС України відповіли

В МЗС також сподіваються, що після інавгурації Дональда Трампа, перші візити нової адміністрації США відбудуться в Україні.

У МЗС України підтвердили перенесення візиту спецпосланця США Кіта Келлога.

Інформацію підтвердив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу.

"Візити генерала Келлога для нас дуже важливі, і я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті, щоб чітко визначити часові рамки для проведення зустрічі", – повідомив міністр закордонних справ.

В МЗС також сподіваються, що після інавгурації Дональда Трампа, перші візити нової адміністрації США відбудуться в Україні.

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Нагадаємо, представник новообраного президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших столиць Європи до інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

Келлог спочатку планував відвідати Київ для зустрічі з українськими лідерами на початку січня, інформували ЗМІ у грудні. Його команда також організовувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, включно з Римом і Парижом.