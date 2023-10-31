У МЗС України підтвердили загибель 25 українців в Ізраїлі та Газі

Внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули вже 25 громадян України.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський на пресконференції у Києві у вівторок, 31 жовтня, пише Укрінформ.

Зі слів Бродського, більшість українців, які загинули в Ізраїлі, мали подвійне громадянство.

"Вони мали і ізраїльське громадянство, і українське громадянство, і їхні сім'ї перебували в Ізраїлі. До нас були звернення, по-моєму, щодо двох українців, які загинули, чиї сім'ї перебувають в Україні. І були прохання про поховання тіла в Україні. Але більшість із тих, хто загинув, будуть поховані в Ізраїлі, оскільки їхні сім'ї також живуть в Ізраїлі, - розповів посол.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко озвучив докладніші дані, зазначає "Суспільне".

"МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. 1 людина вважається зниклою безвісти. У секторі Газа – 4 загиблих, серед яких 3 дітей, а також 6 поранених", - повідомив Ніколенко.

Загалом внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули понад 1400 ізраїльтян та громадян інших держав, понад 5000 було поранено.

За останніми даними, близько 250 заручників перебувають у руках терористів.

Нагадаємо:

7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й захопили в полон заручників.

Ізраїль у відповідь розпочав контртерористичну операцію й перейшов у стан війни. 9 жовтня армія Ізраїлю повідомила, що повернула контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази, а премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував сотні терористів, але на цьому не зупиниться й перетворить на руїни будь-яке місце, де діє ХАМАС.

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