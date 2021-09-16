У МЗС України відповіли на звинувачення російського ФСБ щодо диверсії на газогоні

У МЗС України відповіли на звинувачення російського ФСБ щодо диверсії на газогоні

Українські дипломати назвали заяву російської спецслужби спробою приховати репресії щодо кримськотатарського народу в окупованому Криму.

Україна розглядає звинувачення з боку ФСБ РФ щодо "причетності" Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Меджлісу кримськотатарського народу до диверсії на газогоні як чергову провокацію.

Про це повідомили на офіційній сторінці МЗС України.

Заяву ФСБ українські дипломати вважають невдалою спробою приховати репресій проти кримськотатарського населення Криму.

“Розглядаємо ці звинувачення, зокрема причетність до диверсії на газогоні, як чергову провокацію з боку Російської Федерації”, — сказано у повідомленні МЗС.

Поширені у ЗМІ відео із “зізнаннями” незаконно затриманих громадян України, як йдеться у повідомленні, “були отримані шляхом застосування жорстких тортур”.

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“Вимагаємо від Російської Федерації негайно звільнити незаконно затриманих громадян України та припинити тортури і переслідування представників кримськотатарського народу. Закликаємо світову спільноту долучитися до того, щоб звільнити з російських в’язниць та катівень усіх незаконно утримуваних громадян України”, - заявили у МЗС.

Нагадаємо, 6 вересня районний "суд" Сімферополя заарештував Джелялова та братів Ахтемових на два місяці. Окупанти звинувачують кримських татар у нібито причетності до пошкодження газопроводу у районі села Перевального під Сімферополем.

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