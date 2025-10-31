- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 2 хв
“Путін не прагне миру”: МЗС України розвінчало заяви Кремля про переговори
МЗС України викрило справжні наміри Кремля щодо переговорів про завершення війни.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розкритикував позицію Росії щодо мирних переговорів, заявивши, що Кремль насправді не прагне миру, а лише шукає шляхи для продовження війни.
Відповідна заява опубліковали у МЗС України у відповідь на коментарі представника МЗС Росії.
Георгій Тихий підтвердив, що цього року українська делегація неодноразово відвідувала Стамбул для прямих переговорів з російською стороною. Проте, результати цих зустрічей виявилися вкрай незадовільними.
«На жаль, вони побачили там групу людей низького рівня, які висувають ті ж самі старі ультиматуми і не мають жодних повноважень ухвалювати рішення», — наголосив речник МЗС України.
Українська сторона прямо вказує на причину безрезультатності діалогу.
«Причина проста: Путін не прагне миру, він шукає шляхи для продовження війни», — заявив речник МЗС України.
На завершення свого звернення Георгій Тихий чітко окреслив умову для справжнього миру:
«Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив війну. Коли він буде готовий — ми зможемо провести зустріч лідерів і домовитися про припинення вогню», — підсумував Георгій Тихий.
Нагадаємо, у Росії нібито готові продовжувати переговори із Україною про закінчення війни, але у «стамбульському форматі». Заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання та до продовження прямих переговорів із представниками Києва.
Раніше повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія поки не готові завершити війну і укласти мирну угоду, незважаючи на переговори та дипломатію Трампа.