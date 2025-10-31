“Путін не прагне миру”: МЗС України розвінчало заяви Кремля про переговори

Георгій Тихий / © МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розкритикував позицію Росії щодо мирних переговорів, заявивши, що Кремль насправді не прагне миру, а лише шукає шляхи для продовження війни.

Відповідна заява опубліковали у МЗС України у відповідь на коментарі представника МЗС Росії.

Георгій Тихий підтвердив, що цього року українська делегація неодноразово відвідувала Стамбул для прямих переговорів з російською стороною. Проте, результати цих зустрічей виявилися вкрай незадовільними.

«На жаль, вони побачили там групу людей низького рівня, які висувають ті ж самі старі ультиматуми і не мають жодних повноважень ухвалювати рішення», — наголосив речник МЗС України.

Українська сторона прямо вказує на причину безрезультатності діалогу.

«Причина проста: Путін не прагне миру, він шукає шляхи для продовження війни», — заявив речник МЗС України.

На завершення свого звернення Георгій Тихий чітко окреслив умову для справжнього миру:

«Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив війну. Коли він буде готовий — ми зможемо провести зустріч лідерів і домовитися про припинення вогню», — підсумував Георгій Тихий.

Нагадаємо, у Росії нібито готові продовжувати переговори із Україною про закінчення війни, але у «стамбульському форматі». Заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання та до продовження прямих переговорів із представниками Києва.

Раніше повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія поки не готові завершити війну і укласти мирну угоду, незважаючи на переговори та дипломатію Трампа.