У МЗС України відреагували на заклик російських "дипломатів" стратити "азовців"

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заклик посольства РФ у Британії стратити українських бійців "Азову".

У МЗС наголосили, що такий заклик не відрізняє російських дипломатів від військових їхньої країни. Всі вони мають відповісти за свої злочини.

Про це у Twitter написав речник МЗС Олег Ніколенко.

"Прочитайте це, коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих військових злочинів і повинні відповідати", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, після вибуху в Оленівці, де тримали українських військовополонених, зокрема й бійців "Азову", посольство РФ у Британії оприлюднило заяву із закликом до жорстокої розправи над українськими захисниками.

Пізніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заклик російського "дипломатичного" відомства і наголосив, що Росія - країна-терорист, а закликати до страти "можуть лише дикуни та терористи".

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