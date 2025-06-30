"Додаткові системи Patriot і не тільки": Сибіга окреслив пріоритети у роботі з партнерами

Patriot / © Clash Report в мережі Х

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Україна потребує нових систем Patriot. Вони необхідні для захисту цивільного населення, адже можуть збивати балістику.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє “Ми Україна”.

Він додав, що інший напрямок, де ми потребуємо допомоги партнерів — це нарощування спроможностей у виготовленні своїх систем ППО і розбудові нашого повітряного щита.

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“І також ця співпраця з нашими німецькими друзями буде взаємовигідна”, — завершив Сибіга.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна має гроші на додаткові системи Patriot. Проте для цього потрібно погодження президента США Дональда Трампа.

«Я пропонував президенту Трампу пакет, який ми будемо купувати. Ми готові купувати. Я говорив з деякими лідерами Європи — вони готові підставити плече, додати у фінансуванні. І для нас це важливі речі, але вони залежать від Америки. Так, Америка така сильна країна — це факт», — зазначив він.