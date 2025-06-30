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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
353
Час на прочитання
1 хв

"Додаткові системи Patriot і не тільки": Сибіга окреслив пріоритети у роботі з партнерами

Президент України Володимир Зеленський особисто звернувся до очільника США Дональда Трампа з проханням продати системи ППО.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Patriot

Patriot / © Clash Report в мережі Х

Україна потребує нових систем Patriot. Вони необхідні для захисту цивільного населення, адже можуть збивати балістику.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє “Ми Україна”.

Він додав, що інший напрямок, де ми потребуємо допомоги партнерів — це нарощування спроможностей у виготовленні своїх систем ППО і розбудові нашого повітряного щита.

“І також ця співпраця з нашими німецькими друзями буде взаємовигідна”, — завершив Сибіга.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна має гроші на додаткові системи Patriot. Проте для цього потрібно погодження президента США Дональда Трампа.

«Я пропонував президенту Трампу пакет, який ми будемо купувати. Ми готові купувати. Я говорив з деякими лідерами Європи — вони готові підставити плече, додати у фінансуванні. І для нас це важливі речі, але вони залежать від Америки. Так, Америка така сильна країна — це факт», — зазначив він.

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Дата публікації
Кількість переглядів
353
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