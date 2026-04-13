Ракету "Нептун" вперше показали на виставці (фото, відео)

В Україні вперше продемонстрували крилату подовжену ракету «Нептун» — в МЗС оновили збройну виставку.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

Ця виставка — перше, що бачать дипломати, які приїжджають в МЗС.

Зауважимо, що Р-360 «Нептун» — це українська дозвукова протикорабельна крилата ракета малої висоти польоту. Вона створена конструкторським бюро «Луч». Ракета призначена для ураження надводних кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також може застосовуватися проти наземних цілей. Ключові характеристики:

дальність дії — до 300 км

маса бойової частини становить 150 кг

наведення здійснюється за допомогою активної радіолокаційної головки самонаведення.

Раніше Зеленський розповів про застосування ракет по РФ. «Наші воїни успішно застосували "довгі Нептуни" по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на російський терор, який триває. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати», — написав Зеленський.