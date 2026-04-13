ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
700
Час на прочитання
1 хв

Ракету "Нептун" вперше показали на виставці (фото, відео)

Р-360 «Нептун» — це українська дозвукова протикорабельна крилата ракета малої висоти польоту. Вона призначена для ураження надводних кораблів водотоннажністю до 5000 тонн.

Автор публікації
Катерина Сердюк
В Україні вперше продемонстрували крилату подовжену ракету «Нептун» в МЗС оновили збройну виставку.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

Ця виставка — перше, що бачать дипломати, які приїжджають в МЗС.

Зауважимо, що Р-360 «Нептун» — це українська дозвукова протикорабельна крилата ракета малої висоти польоту. Вона створена конструкторським бюро «Луч». Ракета призначена для ураження надводних кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також може застосовуватися проти наземних цілей. Ключові характеристики:

  • дальність дії — до 300 км

  • маса бойової частини становить 150 кг

  • наведення здійснюється за допомогою активної радіолокаційної головки самонаведення.

Раніше Зеленський розповів про застосування ракет по РФ. «Наші воїни успішно застосували "довгі Нептуни" по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на російський терор, який триває. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати», — написав Зеленський.

Дата публікації
Кількість переглядів
700
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie