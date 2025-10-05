- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 1 хв
У МЗС заявили, що російський дрон цілеспрямовано атакував загиблого французького журналіста
На Донеччині внаслідок атаки російського безпілотника загинув французький журналіст і фотограф Антоні Лаллікан.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що цей напад був свідомим.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Російський оператор дрона не міг не помітити позначку „Преса“. Це був цілеспрямований удар, спрямований на те, щоб змусити замовкнути журналістів, які висвітлюють російську агресію. Росія має бути покарана, а її війна проти свободи слова — припинена», — наголосив дипломат, коментуючи також заяву ОБСЄ.
Свою позицію висловив і представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Брату. За його словами, обидва журналісти мали бронежилети з чітким написом «Преса», який оператор безпілотника не міг не бачити.
«Журналісти мають захищений статус відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, і російська влада повинна провести розслідування цього порушення. Висловлюю щирі співчуття родині та колегам пана Лаллікана й бажаю якнайшвидшого одужання пану Іванченку», — зазначив він.
Відомо, що медійники працювали у захисному спорядженні та в супроводі пресофіцера.
Антоні Лаллікан став уже третім французьким журналістом, який загинув через російські обстріли в Україні.
Раніше повідомлялося, що у Донецькій області поблизу Дружківки внаслідок атаки російського дрона загинув французький журналіст Антоні Лаллікан.
Ми раніше інформували, що журналіст та колишній політв’язень Росії Владислав Єсипенко повернувся в Україну.