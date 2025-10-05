У МЗС заявили, що російський дрон цілеспрямовано атакував загиблого французького журналіста

Антоні Лаллікан / © Liga.net

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що цей напад був свідомим.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Російський оператор дрона не міг не помітити позначку „Преса“. Це був цілеспрямований удар, спрямований на те, щоб змусити замовкнути журналістів, які висвітлюють російську агресію. Росія має бути покарана, а її війна проти свободи слова — припинена», — наголосив дипломат, коментуючи також заяву ОБСЄ.

Свою позицію висловив і представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Брату. За його словами, обидва журналісти мали бронежилети з чітким написом «Преса», який оператор безпілотника не міг не бачити.

«Журналісти мають захищений статус відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, і російська влада повинна провести розслідування цього порушення. Висловлюю щирі співчуття родині та колегам пана Лаллікана й бажаю якнайшвидшого одужання пану Іванченку», — зазначив він.

Відомо, що медійники працювали у захисному спорядженні та в супроводі пресофіцера.

Антоні Лаллікан став уже третім французьким журналістом, який загинув через російські обстріли в Україні.

