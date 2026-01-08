У МЗС закликали українців негайно покинути цю країну: яка причина

Іран / © Associated Press

Міністерство закордонних справ України закликало українців залишити територію Ісламської Республіки Іран на тлі різкого погіршення безпекової ситуації в країні.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

«У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран МЗС України рекомендує громадянам України залишити територію Ірану», — йдеться в заяві МЗС.

Наразі покинути Іран можливо кількома маршрутами: через міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні в Тегерані, а також сухопутними пунктами пропуску на кордонах з Вірменією (Нордуз/Агарак) і Туреччиною (Базорган/Сероу).

Українців просять дотримуватися вказівок місцевої влади, уникати конфліктів із правоохоронцями та зберігати спокій.

Що відомо про ситуацію в Ірані

Протести в Ірані спалахнули наприкінці грудня через економічну кризу та обвал національної валюти. За даними правозахисників, акції охопили понад 270 населених пунктів у 27 з 31 провінції Ірану. У сутичках між силовиками та протестувальниками в Ірані загинули щонайменше 36 осіб. Крім загиблих, є затримані — понад 1 200 людей.

Одним з епіцентрів протестів став Гранд-базар у Тегерані. Свідки повідомляють, що силовики застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів після того, як торговці масово закрили крамниці.

Протести в Ірані / © Associated Press

Економічна ситуація в країні стрімко погіршується. Іранський ріал упав до рекордного рівня — понад 1,46 мільйона за $1. Центральний банк скоротив субсидований курс для імпортерів, що вже призвело до різкого зростання цін на базові продукти, зокрема олію, курятину та молочні вироби.