ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4409
Час на прочитання
2 хв

У МЗС закликали українців негайно покинути цю країну: яка причина

Ситуація в Ірані залишається нестабільною та потенційно небезпечною для іноземців.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Іран

Іран / © Associated Press

Міністерство закордонних справ України закликало українців залишити територію Ісламської Республіки Іран на тлі різкого погіршення безпекової ситуації в країні.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

«У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран МЗС України рекомендує громадянам України залишити територію Ірану», — йдеться в заяві МЗС.

Наразі покинути Іран можливо кількома маршрутами: через міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні в Тегерані, а також сухопутними пунктами пропуску на кордонах з Вірменією (Нордуз/Агарак) і Туреччиною (Базорган/Сероу).

Українців просять дотримуватися вказівок місцевої влади, уникати конфліктів із правоохоронцями та зберігати спокій.

Що відомо про ситуацію в Ірані

Протести в Ірані спалахнули наприкінці грудня через економічну кризу та обвал національної валюти. За даними правозахисників, акції охопили понад 270 населених пунктів у 27 з 31 провінції Ірану. У сутичках між силовиками та протестувальниками в Ірані загинули щонайменше 36 осіб. Крім загиблих, є затримані — понад 1 200 людей.

Одним з епіцентрів протестів став Гранд-базар у Тегерані. Свідки повідомляють, що силовики застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів після того, як торговці масово закрили крамниці.

Протести в Ірані / © Associated Press

Протести в Ірані / © Associated Press

Економічна ситуація в країні стрімко погіршується. Іранський ріал упав до рекордного рівня — понад 1,46 мільйона за $1. Центральний банк скоротив субсидований курс для імпортерів, що вже призвело до різкого зростання цін на базові продукти, зокрема олію, курятину та молочні вироби.

Дата публікації
Кількість переглядів
4409
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie