У МЗС зробили заяву щодо відео страти українського військового

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на страшне відео жорстокої страти українського військового.

У МЗС приголомшені появою відео, на якому російські військові страчують українського полоненого. Позуючи на камеру, російські кати забирають життя в людини з особливим цинізмом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Це не перший випадок кричущого нелюдського поводження російських військ з українськими полоненими. Тисячі випадків мали місце в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, Маріуполі та інших українських містах і селах. РФ свідомо втілює в Україні політику катувань, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань, серйозних тілесних ушкоджень та умисного вбивства як полонених військовослужбовців, так і цивільних людей", - кажуть в МЗС.

У Міністерстві наголошують, що вбивство українського полоненого, зафіксоване на відео, є серйозним порушенням Женевських конвенцій та є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності.

"Закликаємо Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України", - закликають в МЗС.

У відомстві наголошують, що всі особи, причетні до злочинів в Україні, зокрема найвище керівництво РФ і безпосередні виконавці, будуть неодмінно покарані.

"Ми також закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих термінових заходів задля посилення допомоги Україні аби захистити українців від російського геноциду та звільнити всі наші території", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони прокоментували жахливу страту українського полоненого. Від перших хвилин появи відео страти українського військового всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців.

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