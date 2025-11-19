У НАБУ підтвердили обшуки в посадовця "Нафтогазу": чи є підозри

Національне антикорупційне бюро / © НАБУ

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підтвердило, що його детективи провели обшуки у директора з безпеки ГК «Нафтогаз України».

Про це йдеться в заяві НАБУ в Мережі.

«Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП провели обшуки у директора з безпеки ГК „Нафтогаз України“. Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли«, — йдеться в повідомленні бюро.

Реклама

Там зауважили, що ці слідчі дії санкціоновані та проводилися відповідно до чинного законодавства.

В НАБУ також уточнили, що ці заходи не стосуються діяльності «Нафтогазу». Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше ЗМІ та народні депутати повідомили, що 19 листопада детективи НАБУ провели обшуки у нового директора з безпеки групи «Нафтогаз» Віталія Бровка. Слідчі дії можуть бути пов’язані з «плівками Міндіча» щодо корупції в енергетиці та діяльністю Бровка на його минулій посаді в Офісі генпрокурора.