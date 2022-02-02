Подробиці справи нардепа Кузьміних, якого впіймали на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов

Народний обранець отримав від фірми, яка перемогла в тендері на постачання медичного обладнання в лікарню, понад пів мільйона гривень.

У середу, 2 лютого, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило подробиці справи, у якій фігурує народний депутат від партії “Слуга народу” Сергій Кузьміних. Ще 28 січня його спіймали на хабарі, однак через “депутатський імунітет” не затримали, а тепер він ігнорує виклики на допит.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

За версією слідства, восени 2021 року представник приватної компанії, який був учасником низки тендерів, зокрема на закупівлю медичного обладнання для хірургічних процедур до Житомирської лікарні №2 імені Павлусенка, отримав пропозицію збільшити свою перемогу на шанси в конкурсі, узгодивши її з народним депутатом Сергієм Кузьміних.

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Після того, як лікарня оплатила вартість поставленої системи УЗД (1,8 млн гривень), Кузьміних попросив “за сприяння у перемозі” 558 тисяч гривень, тобто 30% від суми договору.

У НАБУ вважають, що таку схему нардеп планував застосовувати і до всіх інших договорів, загальна сума яких становить 37,5 млн гривень. Таким чином він планував отримати “відкат” у понад 12 млн грн.

НАБУ також опублікувало оперативні записи, зроблені під час зустрічей та телефонних розмов народного депутата з представником фірми.

28 січня 2022 року нардепа викрили “на гарячому”, одразу після передачі йому 558 тисяч гривень обумовлених коштів. 31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала йому підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Кузьміних звернувся з проханням тимчасово виключити його з фракції у Верховній Раді.

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