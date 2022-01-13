Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У НАБУ розповіли, скільки заробив їхній очільник 2021 року

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У НАБУ розповіли, скільки заробив їхній очільник 2021 року

УНІАН

Найбільшу зарплату він отримав у липні - 436 666 гривень.

Очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 2021 року заробив 2 948 394,98 гривень. Найменшу зарплату він отримав у грудні - 164 514 гривень.

Про це йдеться в інформаційному запиті "24 каналу".

Відповідно до запиту, в усі місяці, крім грудня, Ситникові нараховували понад 200 000 гривень. Найбільшу зарплату він отримав у липні - 436 666 гривень.

Зарплата Ситника 2021 року в розрізі місяців:

  • січень – 203 959 гривень;
  • лютий – 215 290 гривень;
  • березень – 215 290 гривень;
  • квітень - 243 848 гривень;
  • травень – 282 010 гривень;
  • червень – 215 365 гривень;
  • липень – 436 666 гривень;
  • серпень – 323 175 гривень;
  • вересень – 215 934 гривні;
  • жовтень – 215 441 гривня;
  • листопад – 216 897 гривень;
  • грудень - 164 514 гривень.

У НАБУ розповіли, що заробітна плата Ситника формується з:

  • посадового окладу;
  • доплати за вислугу років;
  • доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
  • доплати за ранг;
  • надбавки державним експертам з питань таємниць;
  • грошової допомоги до щорічної оплачуваної відпустки;
  • іншої оплати.

Нагадаємо, раніше розповідали про зарплати народних депутатів у минулому році.

Читайте також:

Наступна публікація