У НАБУ розповіли, скільки заробив їхній очільник 2021 року

Найбільшу зарплату він отримав у липні - 436 666 гривень.
Очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 2021 року заробив 2 948 394,98 гривень. Найменшу зарплату він отримав у грудні - 164 514 гривень.
Про це йдеться в інформаційному запиті "24 каналу".
Відповідно до запиту, в усі місяці, крім грудня, Ситникові нараховували понад 200 000 гривень. Найбільшу зарплату він отримав у липні - 436 666 гривень.
Зарплата Ситника 2021 року в розрізі місяців:
- січень – 203 959 гривень;
- лютий – 215 290 гривень;
- березень – 215 290 гривень;
- квітень - 243 848 гривень;
- травень – 282 010 гривень;
- червень – 215 365 гривень;
- липень – 436 666 гривень;
- серпень – 323 175 гривень;
- вересень – 215 934 гривні;
- жовтень – 215 441 гривня;
- листопад – 216 897 гривень;
- грудень - 164 514 гривень.
У НАБУ розповіли, що заробітна плата Ситника формується з:
- посадового окладу;
- доплати за вислугу років;
- доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
- доплати за ранг;
- надбавки державним експертам з питань таємниць;
- грошової допомоги до щорічної оплачуваної відпустки;
- іншої оплати.
Нагадаємо, раніше розповідали про зарплати народних депутатів у минулому році.