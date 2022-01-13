У НАБУ розповіли, скільки заробив їхній очільник 2021 року

У НАБУ розповіли, скільки заробив їхній очільник 2021 року

Найбільшу зарплату він отримав у липні - 436 666 гривень.

Очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 2021 року заробив 2 948 394,98 гривень. Найменшу зарплату він отримав у грудні - 164 514 гривень.

Про це йдеться в інформаційному запиті "24 каналу".

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Відповідно до запиту, в усі місяці, крім грудня, Ситникові нараховували понад 200 000 гривень. Найбільшу зарплату він отримав у липні - 436 666 гривень.

Зарплата Ситника 2021 року в розрізі місяців:

січень – 203 959 гривень;

лютий – 215 290 гривень;

березень – 215 290 гривень;

квітень - 243 848 гривень;

травень – 282 010 гривень;

червень – 215 365 гривень;

липень – 436 666 гривень;

серпень – 323 175 гривень;

вересень – 215 934 гривні;

жовтень – 215 441 гривня;

листопад – 216 897 гривень;

грудень - 164 514 гривень.

У НАБУ розповіли, що заробітна плата Ситника формується з:

посадового окладу;

доплати за вислугу років;

доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;

доплати за ранг;

надбавки державним експертам з питань таємниць;

грошової допомоги до щорічної оплачуваної відпустки;

іншої оплати.

Нагадаємо, раніше розповідали про зарплати народних депутатів у минулому році.

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