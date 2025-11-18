У НАБУ розповіли, хто міг стояти за корупційними схемами Міндіча

Тимур Міндіч

Фігурант низки корупційних схем Тимур Міндіч виконував лише функцію топменеджера, а не був головним бенефіціаром.

Про це заявив керівник управління детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у Дніпропетровській та Запорізькій областях Руслан Магамедрасулов в інтерв’ю для «Суспільне».

Магамедрасулов підтвердив, що сприяв документуванню діяльності Міндіча (позивний «Карлсон») та іншого фігуранта («Шугармен») у рамках операції, якою керували його колеги з профільного підрозділу НАБУ. Також ми писали, що затриманий Руслан Магамедрасулов відіграв важливу роль у розслідуванні схеми розкрадань у «Енергоатомі», зібравши ключові докази у справі.

Роль Міндіча та справжні бенефіціари

За словами Магамедрасулова, завдяки своїм бізнес-навичкам Тимур Міндіч займався реалізацією «протиправних багаторівневих схем» у Міністерстві енергетики та Міністерстві оборони.

«За моєю інформацією, „Карлсон“ (Міндіч — ред.) виконував функцію топменеджера і не був головним бенефіціаром (схеми — ред.)», — зазначив детектив.

Магамедрасулов наголосив, що враховуючи масштабність, вплив та глибину впровадження цих корупційних схем, можна дійти висновку про існування «бенефіціарів, без політичної волі яких вказані процеси не могли бути реалізовані». Керівник управління детективів НАБУ також пов’язав свій арешт та арешт свого батька із цією справою, хоча і вважає, що став мішенню СБУ через низку інших кейсів, якими займався.

«Окрім документування схеми, зафіксованої під час спецоперації „Мідас“, я займався також важливими співробітниками СБУ. Мова йде про високопосадовців СБУ, представників колишнього так званого департаменту 'К'», — повідомив він.

Магамедрасулов додав, що під час викриття різних схем НАБУ «постійно стикається з протидією з боку СБУ».

«За роки роботи в НАБУ при викритті різних схем ми постійно стикаємось із протидією з боку СБУ. Це ніби надбудова з кришування схем в усіх сферах. Я не кажу про все СБУ, в мене були там друзі, які дуже багато роблять для перемоги нашої країни. Але велика частина служби — саме політична — на жаль, займається зовсім іншим», — зазначив Руслан Магамедрасулов.

Що відомо про Руслана Магамедрасулова?

Раніше повідомлялося, що Руслана Магамедрасулова затримали 21 липня під час масштабної операції СБУ та Офісу генпрокурора. Йому закидають участь у незаконній діяльності, пов’язаній із продажем технічної коноплі до Росії.

Тоді співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків, які стосуються 15 працівників НАБУ. В результаті слідчих дій затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро — це був саме Магамедрасулов.

За даними правоохоронців, він підтримував звʼязки з РФ та вів переговори із представниками сектору економіки Росії про продаж технічної коноплі. Зокрема, Руслан Магамедрасулов виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (РФ) партій технічної коноплі. Її незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько — підприємець Сентябр Магамедрасулов.

22 липня суд у Києві обрав Магамедрасулову запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб.

НАБУ підтвердило, що детектив Руслан Магамедрасулов, який нині перебуває під вартою, документував Тимура Міндіча та інших фігурантів корупційної схеми «Енергоатому» під час операції «Мідас».

А нещодавно Служба безпеки України заявила, що останнім часом відбуваються активні спроби поширити в суспільстві думку, ніби співробітник НАБУ Руслан Магамедрасулов був затриманий не за підозрою у пособництві державі-агресору, а через політичні мотиви. У пресслужбі СБУ зазначили, що усі чутки, що затриманий займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів (ред. Тимура Міндіча) не відповідають дійсності.