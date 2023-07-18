У НАБУ зробили важливу заяву про порядок закупівель під час воєнного стану

У Національному антикорупційному бюро заявили про корупційні ризики у порядку закупівель під час воєнного стану.
Неврегульованість визначення ціни, відсутність відповідальності, можливість закупівель без торгів — це корупційні ризики, які терміново потребують усунення з боку Уряду.
Про це йдеться у заяві НАБУ.
"Йдеться про постанову Кабміну № 1178 щодо особливостей здійснення закупівель у період воєнного стану, пропозиції змін до якої підготувало НАБУ., - сказано у заяві.
У НАБУ пояснили про необхідність усунення цілої низки ризиків, серед яких:
- безпідставне завищення ціни товарів/послуг через неврегульованість механізму визначення замовниками очікуваної вартості предмету закупівель;
- наявність можливості закуповувати товари/послуги без проведення відкритих торгів;
- відсутність відповідальності замовника у зв’язку з неперевіркою інформації щодо підрядника;
- відсутність відповідальності підрядника у зв’язку з подачею недостовірної інформації про себе;
- відсутність лімітів на пролонгацію договорів, які укладалися через нагальну потребу у закупівлі;
- попередня оплата (аванс) не гарантує виконання договору підрядником.
Про ці ризики НАБУ поінформувало Кабмін. Туди надіслано лист та надано відповідні рекомендації. Згідно з ЗУ"Про Національне антикорупційне бюро України" органи державної влади мають протягом 30 днів розглянути вказані рекомендації.
Також нагадаємо, про черговий грошовий скандал із Міноборони. ЦПК повідомив про 33 млрд на забезпечення і зброю, яких військові не побачили.
Читайте також: