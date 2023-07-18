У НАБУ зробили важливу заяву про порядок закупівель під час воєнного стану

У Національному антикорупційному бюро заявили про корупційні ризики у порядку закупівель під час воєнного стану.

Неврегульованість визначення ціни, відсутність відповідальності, можливість закупівель без торгів — це корупційні ризики, які терміново потребують усунення з боку Уряду.

Про це йдеться у заяві НАБУ.

"Йдеться про постанову Кабміну № 1178 щодо особливостей здійснення закупівель у період воєнного стану, пропозиції змін до якої підготувало НАБУ., - сказано у заяві.

У НАБУ пояснили про необхідність усунення цілої низки ризиків, серед яких:

безпідставне завищення ціни товарів/послуг через неврегульованість механізму визначення замовниками очікуваної вартості предмету закупівель;

наявність можливості закуповувати товари/послуги без проведення відкритих торгів;

відсутність відповідальності замовника у зв’язку з неперевіркою інформації щодо підрядника;

відсутність відповідальності підрядника у зв’язку з подачею недостовірної інформації про себе;

відсутність лімітів на пролонгацію договорів, які укладалися через нагальну потребу у закупівлі;

попередня оплата (аванс) не гарантує виконання договору підрядником.

Про ці ризики НАБУ поінформувало Кабмін. Туди надіслано лист та надано відповідні рекомендації. Згідно з ЗУ"Про Національне антикорупційне бюро України" органи державної влади мають протягом 30 днів розглянути вказані рекомендації.

Також нагадаємо, про черговий грошовий скандал із Міноборони. ЦПК повідомив про 33 млрд на забезпечення і зброю, яких військові не побачили.

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