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У НАБУ зробили важливу заяву про порядок закупівель під час воєнного стану

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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У НАБУ зробили важливу заяву про порядок закупівель під час воєнного стану

Заява НАБУ про порядок закупівель під час воєнного стану / Фото: НАБУ

У Національному антикорупційному бюро заявили про корупційні ризики у порядку закупівель під час воєнного стану.

Неврегульованість визначення ціни, відсутність відповідальності, можливість закупівель без торгів — це корупційні ризики, які терміново потребують усунення з боку Уряду.

Про це йдеться у заяві НАБУ.

"Йдеться про постанову Кабміну № 1178 щодо особливостей здійснення закупівель у період воєнного стану, пропозиції змін до якої підготувало НАБУ., - сказано у заяві.

У НАБУ пояснили про необхідність усунення цілої низки ризиків, серед яких:

  • безпідставне завищення ціни товарів/послуг через неврегульованість механізму визначення замовниками очікуваної вартості предмету закупівель;
  • наявність можливості закуповувати товари/послуги без проведення відкритих торгів;
  • відсутність відповідальності замовника у зв’язку з неперевіркою інформації щодо підрядника; 
  • відсутність відповідальності підрядника у зв’язку з подачею недостовірної інформації про себе;
  • відсутність лімітів на пролонгацію договорів, які укладалися через нагальну потребу у закупівлі;
  • попередня оплата (аванс) не гарантує виконання договору підрядником.

Про ці ризики НАБУ поінформувало Кабмін. Туди надіслано лист та надано відповідні рекомендації. Згідно з ЗУ"Про Національне антикорупційне бюро України" органи державної влади мають протягом 30 днів розглянути вказані рекомендації.

Також нагадаємо, про черговий грошовий скандал із Міноборони. ЦПК повідомив про 33 млрд на забезпечення і зброю, яких військові не побачили.

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Дата публікації
Перегляди
257
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