У Нацбанку написали заяви на звільнення усі керівники департаменту ліцензування

Таке рішення директор департаменту Олександр Бевз пояснив відходом НБУ від низки стандартів, який загрожує “відкатом реформ”.

У Департаменті ліцензування Національного банку України, який займається, зокрема, доступом на ринок нових компаній та дозволами на купівлю банків і фінансових компаній, повністю зміниться керівництво. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту Олександр Бевз, чинне керівництво у повному складі подало заяви про звільнення.

За його словами, продовження роботи в Національному банку для нього та його команди стало неможливим через централізацію прийняття рішень однією особою та заміну колегіальності директивним прийняттям рішень.

Олександр Бевз вважає, що в Нацбанку не дотримуються прозорого прийняття та своєчасного оформлення рішень, порушено незалежну роботу колегіальних органів регулятора, насамперед, наглядових комітетів, відбувається втручання у процеси як ззовні, так і зсередини, руйнується автономія департаментів у формуванні своєї професійної позиції та відсутня своєчасна і неупереджена комунікація регулятора з приводу його рішень.

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"Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору", - заявив він.

Нагадаємо, що з 16 липня 2020 року НБУ очолює Кирило Шевченко. Його попередник Яків Смолій, повідомивши про свою відставку, заявляв про систематичний політичний тиск.

Президент Володимир Зеленський під час представлення Кирила Шевченка заявив, що новий голова Національного банку України повинен зберегти незалежність Нацбанку.

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