У Нацгвардії розповіли, яке місто на Запоріжжі хочуть захопити окупанти

Російські окупанти намагаються захопити село Роботине, що на Запоріжжі. Утім, всі спроби загарбників прорватися до цього населеного пункту зазнають невдачі.

Про це розповіла начальниця пресслужби бригади "Спартан" Анастасія Кіріченко, передає 24 канал.

Упродож доби на Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області.

Росіяни продовжують нарощувати кількість авіаударів по населених пунктах саме з цивільним населенням.

"Ворог усіма силами та засобами намагається відновити втрачені позиції, захопити Роботине. Намагаються прорвати цей напрямок оборони у тому числі із застосуванням броньованої техніки. Нашим військам дійсно важко", - мовиться у повідомленні.

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Зокрема, з напрямку населеного пункту Новопрокопівка ворог використовує звичну тактику вже малих груп та інтенсивні штурмові навали з задіянням БМП, БТР і це здебільшого саме нічні атаки або під ранок.

"Проте ми бачимо що штурмові групи максимально близько намагаються під'їхати до позицій саме на техніці", – розповіла Анастасія Кіріченко.

Нагадаємо, раніше офіцер назвав мету окупантів щодо захоплення Часового Яру.

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