У Нацгвардії відреагували на нагородження Труханова медаллю: що сказали

Національна гвардія повідомила, що не нагороджувала міського очільника Одеси Геннадія Труханова.

Відповідний допис з'явився на Facebook-сторінці НГУ.

"Національна гвардія не нагороджувала міського очільника Одеси. Сьогодні у соціальних мережах зʼявилася інформація про нагородження одеського міського голови відзнакою від однієї з бригад Нацгвардії. Наголошуємо, що ця відзнака не є офіційною нагородою, не є відомчою чи державною відзнакою (медаллю). Ініціатива щодо такого відзначення належить виключно окремим особам з бригади", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Telegram-каналі одеської мерії з'явилося повідомлення про нагородження Труханова. Він отримав медаль "За вірність українському народу". Водночас у соцмережах гнівно відреагували на цю подію.

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