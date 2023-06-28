У Нацкомісії заявили, що пропозиція перейменувати Запоріжжя — лише рекомендаційна

У Нацкомісії наголошують, що рекомендації основані на різних тлумаченнях таких назв, як "Запоріжжя" та "Запорожжя".

У Національній комісії зі стандартів державної мови заявили, що не мали наміру розглядати перейменування міста Запоріжжя, але отримали звернення від місцевих жителів.

Про це заявив голова комісії Володимир Мозгунов, інформує Інтерфакс-Україна.

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"Рішення комісії — це висловлені рекомендації, рішення комісії — це не перейменування населених пунктів, у нас немає на це повноважень. У будь-якому разі це має вирішувати громада, органи місцевого самоврядування", - сказав він.

В свою чергу член Нацкомісії зі стандартів державної мови Ольга Новікова заявила, що рекомендації щодо міста Запоріжжя основані на різних тлумаченнях таких назв, як "Запоріжжя" та "Запорожжя".

"Позиція комісії полягає в тому, що і ту, і ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови", - додала вона.

Новікова заявила, що пропозицію щодо перейменування надіслали самі жителі Запоріжжя, хоча комісія спочатку не збиралась розглядати це питання.

"Тому члени комісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання до третьої групи, а саме на розсуд громадян і жителів цього славного міста. І тільки вони можуть вирішувати, як називатиметься їхнє місто. Ми пропонуємо їм провести додаткові консультації з науковими інститутами й після цього вирішити якою буде назва", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути можливе перейменування міста Запоріжжя, вказуючи на те, що наразі назва може не відповідати лексичним нормам.

Крім того, ми раніше інформували, що мовознавець Олександр Авраменко прокоментував рекомендації Нацкомісії щодо перейменування міста Запоріжжя.

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