У Нацполіції оголосили головні версії замаху на Шефіра

У Нацполіції оголосили головні версії замаху на Шефіра

Одна з версій пов’язана із діяльністю іноземних спецслужб.

У Нацполіції розглядають три головні версії замаху на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Про це повідомив у середу, 22 вересня, на брифінгу голова Нацполіції Ігор Клименко.

Обстріл автомобіля, яким посадовець їхав на роботу зі свого будинку в селі Лісники, що на Київщині, пов’язують з його діяльністю на посаді, а також вбачають причетністю іноземних спецслужб.

"Три основні версії, які розглядає Нацполіція: у зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. У тому числі розглядається версія про участь спецслужб іноземних держав" ,- повідомив Ігор Клименко..

Очільник МВС Денис Монастирський додав, що слідчі кваліфікують цей випадок як замах саме на вбивство, а не погрозу вбивством.

"Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника Президента України. По автомобілю було здійснено понад 10 пострілів, понад 11 вхідних отворів поки зафіксовано", - сказав міністр.

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За його словами, прооперований водій вказав слідчим, звідки конкретно здійснювалися постріли. Це дало можливість слідчому оперативно оглянути місця події та зафіксувати залишені сліди.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зауважив, що невідомі обстріляли авто не просто його помічника, а близького друга.

Помічник президента Сергій Шефір також прокоментував замах на нього.

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