У Нацполіції пояснили, чи влаштовуватимуть правохоронці "поквартирний обхід" військовозобов'язаних

У поліції пояснили, в яких випадках можуть навідатися додому.

Поліцейські можуть вдатися до "поквартирного обходу", утім, за певних умов.

Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ураховуючи те, що таке поняття, як "поквартирний обхід", на законодавчому рівні не визначено, тож поліцейські будуть діяти в межах та спосіб, визначений Конституцією та законами України, який передбачає, зокрема, встановлення та затримання осіб, які вчинили те чи інше правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, поліцейські можуть вживати заходи щодо встановлення місцезнаходження цієї особи, її затримання та доставлення у відповідні органи.

"І якщо особа в розшуку, то поліція має право прийти і за адресою проживання", - додав Вигівський.

Додамо, одна область в Україні зазнала суворішої мобілізації. Там військкоми разом із муніципальною вартою тепер будуть робити поквартирний обхід військовозобов’язаних.

Читайте також: