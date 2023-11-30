У Нацполіції прокоментували інформацію про продаж зброї з України до ЄС

У Департаменті карного розшуку Нацполіції спростували ворожі фейки, що Україна нібито продає зброю у Європу.

Правоохоронцями не було виявлено жодного факту незаконного потрапляння вогнепального озброєння військового зразка з України до європейських країн чи контрабанди.

Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський під час брифінгу.

За словами Дзюбинського, РФ систематично поширює фейкові "новини" про начебто витік з України вогнепальної зброї до країн ЄС.

Водночас в Нацполіції звертають увагу, що цього року всередині України з незаконного обігу правоохоронці вилучили понад 4,7 тисячі одиниць вогнепальної зброї. Також було виявлено понад 100 схронів з озброєннями.

Начальник Департаменту карного розшуку зазначив, що для запобігання подібним правопорушенням в Україні хочуть створити міжнародний інформаційний центр. До нього увійдуть представники поліції країн Євросоюзу.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Нацполіцією ліквідувала два канали нелегального збуту зброї та боєприпасів у Рівненській та Івано-Франківській областях. Правоохоронці затримали двох ділків, які намагалися продати криміналітету арсенал трофейних бойових засобів ураження.

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