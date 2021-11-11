У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених COVID-сертифікатів

За використання підробленого COVID-сертифікатів його власник може загриміти за ґрати на два роки.

В Україні триває підготовка до "ковідної амністії" для власників липових COVID-сертифікатів. Сама по собі купівля підробленого документу не є кримінальним проступком, але якщо скористатися ним - передбачено покарання.

Про сказала прессекретар очільника Нацполіції Мар'яна Рева, пише "РБК-Україна".

За її словами, встановлювати, чи використовувався сертифікат, будуть за допомогою цифрових слідів, які залишаються після зчитування QR-коду з підробленого сертифікату.

"Сама наявність підробленого документа в людини ще не є кримінальним проступком. Але, коли вона його використає, сам факт використання вже передбачений у Кримінальному кодексі", - пояснила вона.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт №6084, який посилює відповідальність за підробку COVID-сертифікатів. Наразі за підробку щеплення із внесенням даних до реєстру лікарям може загрожувати від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт; за використання підробленого сертифіката - два роки за ґратами.

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