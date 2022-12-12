У Нацполіції розповіли, скільки зафіксували воєнних злочинів Росії на території України

Злочини, вчинені військовими РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну (станом на 11.12.2022).

Про це повідомили у Нацполіції.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 48 161 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

З них:

36 692 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

9 111 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

2 173 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність).

100 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).

37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.

Також читайте Трибунал за злочини для агресорки Росії: МЗС зробило заяву

Нагадаємо, що проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу за воєнні злочини в Україні для вищого керівництва РФ поширюють в ООН. Зараз озглядають два варіанти суду. Перший - двосторонній договір між Україною та ООН, який вимагає згоди Генеральної асамблеї. Другий - це внутрішній суд, створений Україною за участі Євросоюзу чи Ради Європи.

Читайте також:

Чи застане Путін трибунал за свої звірячі злочини проти України