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У Нацполіції розповіли, скільки зафіксували воєнних злочинів Росії на території України

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Нацполіції розповіли, скільки зафіксували воєнних злочинів Росії на території України

Фото: Associated Press

Злочини, вчинені військовими РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну (станом на 11.12.2022).

Про це повідомили у Нацполіції.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 48 161 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

З них:

  • 36 692 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).
  • 9 111 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
  • 2 173 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність).
  • 100 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).
  • 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.

Нагадаємо, що проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу за воєнні злочини в Україні для вищого керівництва РФ поширюють в ООН. Зараз озглядають два варіанти суду. Перший - двосторонній договір між Україною та ООН, який вимагає згоди Генеральної асамблеї. Другий - це внутрішній суд, створений Україною за участі Євросоюзу чи Ради Європи.

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Дата публікації
Перегляди
121
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