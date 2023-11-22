У Нацполіції закликають водіїв утриматися від поїздок: у чому причина

На території кількох областей України снігопади та ожеледиця.

У зв’язку з ускладненням погодних умов у деяких областях України в Нацполіції закликали водіїв без нагальної потреби не виїжджати в дорогу.

Про це йдеться у повідомленні правоохоронців на Facebook.

У поліції також наголосили на важливості неухильного дотримання Правил дорожнього руху під час снігопаду та ожеледиці, які очікуються в кількох областях України.

Водіїв просять бути особливо уважними поблизу перехресть та пішохідних переходів, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Пішоходам поліцейські радять переходити дорогу лише у встановлених місцях та носити на одязі елементи, які відбивають світло, - це дозволить водіям заздалегідь побачити їх та знизити швидкість руху.

“Бережіть себе та у разі необхідності – звертайтеся по допомогу до поліції за номером 102”, - нагадали у Нацполіції.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у четвер, 23 листопада, в Україні буде прохолодно. На півночі очікується мокрий сніг. Ожеледиця можлива в низці інших областей.

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