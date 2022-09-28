У "Нафтогазі" відреагували на погрози з РФ: "Арбітраж відбудеться незалежно від участі в ньому "Газпрому"

В "Нафтогазі" відреагували на погрози "Гаспрому" санкціями через ініціювання арбітражу українською компанією.

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко нагадав російській стороні, що договір про організацію транспортування газу враховує право української компанії звертатися до арбітражу в разі виникнення спорів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Коли "Нафтогаз" реалізовує це право, це є звичайною реалізацією договірного права, а не "недружнім актом". Погроза "Газпрому" про накладення російських санкцій проти законного використання "Нафтогазом" цього права вкотре доводить тісний зв'язок між "Газпромом" та російською державою і ставить під загрозу весь міжнародний механізм мирного розв’язання спорів, учасником якого є Росія відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року", - зазначив він.

Вітренко додав, що запровадження Швецією та Швейцарією санкцій через російську агресію проти України жодним чином не впливає ні на зміст та застосування відповідного законодавства, ні на неупереджене проведення арбітражу незалежними арбітрами, призначеними обома сторонами спору.

"У зв'язку з цим арбітраж відбудеться незалежно від участі в ньому "Газпрому", - наголосив очільник "Нафтогазу".

Нагадаємо, російська сторона заявила, що "Нафтогаз" нібито безпідставно відмовився виконувати свої транзитні зобов'язання через ГВС "Сохранівка". У "Нафтогазі" ж пояснили це форс-мажорними обставинами у зв’язку з тим, що ця ГВС опинилась на тимчасово окупованій території і контролюється збройними силами Росії.

Очільник НАК зазначив, що натомість українська сторона запропонувала транзит через точку входу "Суджа" без жодних додаткових витрат для російської сторони, але "Газпром" на це не погодився.

"Отже, "Нафтогаз" надав необхідні послуги, проте "Газпром" відмовився ними скористатися. Всупереч твердженням "Газпрому", контракт не дає "Газпрому" права виправдовувати невиконання своїх платіжних зобов’язань форс-мажорними обставинами, які зазначив "Нафтогаз", - наголосив Вітренко.

В резульаті "Нафтогаз" ініціював арбітраж. Але такі дії російський "Газпром" назвав "недружнім кроком і продовженням несумлінної поведінки української компанії". Там заявили, що "подальші спроби "Нафтогазу України" домагатися розгляду спору в МАС можуть призвести до того, що російські органи державної влади матимуть усі підстави для запровадження щодо компанії "Нафтогаз України" режиму санкції та внесення до санкційного переліку осіб".

Як наголосили у "Газпромі", це означатиме заборону для "Газпрому" виконувати перед "Нафтогазом" зобов'язання за вчиненими правочинами, включно зі здійсненням фінансових операцій. Фактично це унеможливить оплату за транзит газу.

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