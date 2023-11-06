У "Нафтогазі" закликали українців слідкувати за кольором газу: чому це важливо

Існує поширений міф, що газ поганої якості горить не блакитним, а жовтим чи червоним полумʼям. У "Нафтогазі" пояснили справжню причину кольорових відмінностей горіння газу.

У "Нафтогазі" пояснили, що насправді колір горіння газу не має жодного стосунку до його якості.

Про це пояснює пресслужба "Нафтогазу".

"Жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає НЕ повністю", - кажуть у компанії.

Причин цього може бути кілька:

неправильне регулювання подачі повітря в пальник або забруднення сопла пальника;

недостатня кількість кисню у приміщенні;

недостатній тиск.

Якщо йдеться про тиск у системі, це означає певну несправність, яка швидко виявляється та не може бути постійним явищем. За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі. Єдиний телефон служби газу – 104.

"Тож перше, що ви маєте зробити, коли бачите відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах – звернутися до служби газу. Наголошуємо, що самостійне втручання в роботу газових приладів є небезпечним і може призвести до витоків газу або інших нещасних випадків, як то пожеж чи отруєння", - наголосили у "Нафтогазі".

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов раніше повідомив, що ціни на газ протягом зими 2023-2024 років в Україні підвищувати не будуть. Щодо здешевлення, то це залежить від запровадження ринку енергії після зимового сезону.

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