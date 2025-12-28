У «Нафтогазі» пояснили, чому РФ саме зараз почала активно обстрілювати енергетику

Ворог атакує енергетику / © Associated Press

У п’ятницю, 27 грудня, російські загарбники здійснили чергову атаку на газову та енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомив очільник групи «Нафтогаз» Сергій Корецький.

За його словами, російські атаки мають чітку тактику та прив’язані до погодних умов.

«Очевидно, що ці удари синхронізуються з похолоданням. Ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням на систему, щоб максимально ускладнити її роботу та вивести з ладу», — наголосив Корецький.

Він зазначив, що одразу після обстрілів до ліквідації наслідків залучили аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи компанії. Роботи з відновлення пошкоджених об’єктів тривають у посиленому режимі.

«Ми діємо відповідно до затверджених протоколів безпеки. Наш головний пріоритет — захист людей і забезпечення стабільної роботи енергетичної системи», — підкреслив очільник «Нафтогазу».

Раніше повідомлялося, що загарбники протягом минулої доби знову атакувала промислові та портові об’єкти Одеської області, застосувавши дроново-бомбові удари.

Ми раніше інформували, що російські війська вчергове атакували газову та енергетичну інфраструктуру України.